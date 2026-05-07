7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Güncel

''Kazığımı niye aldın'' kavgasında kan aktı

Samsun'da inşaatta kullanılan kazıkların izinsiz alındığı iddiasıyla çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişiyi tüfekle vurularak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 15:25 - Güncelleme:
Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde dün meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.N. (53) evinin ve demir doğrama atölyesinin karşısında başlayan inşaatta çakılan kazıkların kendisine ait olduğunu ve izinsiz olarak alındığını iddia etti. H.N. ile U.Ö. (42) ve Ü.G. (53) arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine H.N.. tüfekle ateş ederek U.Ö. ve Ü.G.'yi yaraladı. Olay sırasında H.N. de keserle kafasından yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede ameliyata alınan U.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayda 2 kişiyi tüfekle yaralayan H.N., polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan H.N., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

