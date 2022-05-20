Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak Millet Bahçesi, son 5 yıldır CHP'nin gündeminden hiç düşmedi. Yeni havalimanı için ilk kazmanın vurulması ile birlikte yalan rüzgarına başlayan CHP, Atatürk Havalimanı arazisi ile ilgili her yıl yeni bir iddia ortaya attı. Araziye rezidans yapılacak, otel inşa edilecek iddiasıyla başlayan yalan rüzgarı, Katarlılara satılacağı, Cumhurbaşkanı'nın damadına verileceği iddiasına kadar uzandı.

KAZMA VURULDU YALAN BAŞLADI

Yeni havalimanı ile ilgili sözleşmenin imzalandığı 20 Mayıs 2013 tarihinde 2016 yılına kadar değişik gerekçelerle projeyi engellemeye çalışan CHP, başaramayınca Atatürk Havalimanı arazisi üzerinden propagandaya başladı.

2016: AVM OLACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2016 yılında sahneye ilk olarak CHP Millet vekili Aykut Erdoğdu çıktı. "Elimde ciddi bilgiler var." diyerek açıklama yapan Erdoğdu, "Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının ardından yerine kuvvetle muhtemel AVM, rezidans ve konut yapılacak. Böyle bir proje İstanbul'un kent sorununu daha da büyütecek. Bu İstanbul'a ihanet." ifadelerini kullandı.

2017: İMARA AÇILACAK

Yalanlanmasına rağmen CHP tarafından dolaşıma sokulan iddia 2017 yılında daha genel bir ifadeye büründü. CHP'li bir çok yetkili Atatürk Havalimanı arazisinin 'imara açılağı' iddiasında bulundu. CHP'li vekiller de bu konuda hükûmete çok sayıda yazılı ve sözlü sorular yöneltti. Dönemin kabinesinden iddiaların yalan olduğu açıklamaları da CHP'lilerin hızını kesmedi.

2018: KATARLILARA SATILACAK

2018 yılında ise CHP'nin her özelleştirme öncesinde gündemine aldığı 'Katarlılar' formülü devreye alındı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul'daki 3. havalimanı tamamlandıktan sonra, Atatürk Havalimanının Katar şirketine satılacağını iddia etti. Özkan iddialarını bir adım öteye taşıyarak, "Atatürk Havalimanını başkalarına peşkeş çekemezsiniz. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek, bakın uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

2019: OTEL YAPILACAK

2019 yılında yalana bir güncelleme daha geldi. Bu kez de araziye ve pistlere büyük bir otel inşa edileceği, adının da 'Airport Hotel' olacağı öne sürüldü. Hatta Meclis'e bir soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kendi yalanlarına inanıp arazinin otel değil millet bahçesi olmasını istedi. Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Millet Bahçesi' olacağı açıklanan Atatürk Havalimanı çok geçmeden anlaşıldı ki otel oluyor. İstanbul'un ortasında, kolay ulaşılan Atatürk Havalimanı dururken, şehrin neredeyse en uzak noktasına, gereksiz yere 3. havalimanı yapmak için yüz binlerce ağacı katleden, doğal yaşamı mahveden bir iktidardan, elbette yıktığı yere bahçe yapması beklenmezdi. Bölgede 90 adet otel varken ve bunlardan 29'unun ismi de 'Airport' otel iken, Atatürk Havalimanı arazisine yeniden bir 'Airport' otel yapma ihtiyacı nereden hasıl olmuştur?'

2020: BAYRAKTAR'A VERİLECEK

Daha diğer yalanların mürekkebi kuramadan 2020'de bir iddia daha gündeme geldi. Atatürk Havalimanı arazisinin toptan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde olduğu T3 Vakfı ile kardeşi Haluk Bayraktar'ın başkanı olduğu Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İSTANBUL'a tahsis edileceği öne sürüldü. Hatta CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, işi bir adım daha öteye taşıyarak TBMM'ye soru önergesi bile sundu.

2021: KATAR YALANINA DEVAM

Türkiye'de yükselen ırkçı söylemlerin paralelinde, 2018 yılında ortaya atılan Katarlılara satılacak yalanı yeniden tedavüle sokuldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Atatürk Havalimanı arazisinin Katar'a satılmak istendiğini öne sürdü. CHP güdümlü basın kuruluşları ise işi bir adım daha öteye taşıyarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin de araziye talip olduğunu öne sürdü.

2022: YENİ HAVALİMANI SATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet bahçesi çalışmalarının başlaması için verdiği talimatın ardından CHP'nin iddiaları boyut değiştirdi. Bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu " İstanbul Havalimanını Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçilerine satmak istiyorlar. Ancak, onlar diyorlar ki 'Elbette alırız, ama bizim oraya alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı, o nedenle Atatürk Havalimanı'nı kapatmalısınız' diyorlar. O nedenle burayı millet bahçesi yapacağız adı altında Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için kapatıyorlar." iddiasında bulundu.