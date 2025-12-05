KDC ile Ruanda arasında imzalar atıldı... Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"KDC ile Ruanda arasında 'Barış ve Refah İçin Washington Anlaşmaları'nın imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD ve Katar başta olmak üzere, süreçte rol oynayan tüm aktörlerin diplomatik çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaların KDC'nin doğusundaki ihtilafın kalıcı olarak çözümüne ve Büyük Göller Bölgesi'nin istikrarına katkı sağlayacağına inanıldığı vurgulanarak Türkiye'nin, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrara yönelik çabaları desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde ABD Barış Enstitüsünde düzenlenen imza törenine, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Senegal gibi bölge ülkelerinden temsilciler katılmış ve taraflar barış anlaşmasına varmıştı.

Söz konusu anlaşma kapsamında çatışmaların sona ereceği, KDC'nin toprak bütünlüğünün korunacağı ve ülkedeki madenlerin çıkarılması ile işlenmesi üzerindeki tam egemenliğinin yeniden teyit edileceği belirtilmişti.