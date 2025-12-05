İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5141
  • EURO
    49,5834
  • ALTIN
    5780.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KDC ile Ruanda arasında imzalar atıldı... Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
Güncel

KDC ile Ruanda arasında imzalar atıldı... Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında ABD'de imzalanan barış anlaşmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

AA5 Aralık 2025 Cuma 15:02 - Güncelleme:
KDC ile Ruanda arasında imzalar atıldı... Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABONE OL

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"KDC ile Ruanda arasında 'Barış ve Refah İçin Washington Anlaşmaları'nın imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD ve Katar başta olmak üzere, süreçte rol oynayan tüm aktörlerin diplomatik çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaların KDC'nin doğusundaki ihtilafın kalıcı olarak çözümüne ve Büyük Göller Bölgesi'nin istikrarına katkı sağlayacağına inanıldığı vurgulanarak Türkiye'nin, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrara yönelik çabaları desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde ABD Barış Enstitüsünde düzenlenen imza törenine, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Senegal gibi bölge ülkelerinden temsilciler katılmış ve taraflar barış anlaşmasına varmıştı.

Söz konusu anlaşma kapsamında çatışmaların sona ereceği, KDC'nin toprak bütünlüğünün korunacağı ve ülkedeki madenlerin çıkarılması ile işlenmesi üzerindeki tam egemenliğinin yeniden teyit edileceği belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.