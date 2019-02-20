12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3124
  • 6,0255
  • 229.547
  • 102.358
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KDK sorunların çözüm merci oldu

KDK, 2018'de şikayet başvurularının yüzde 81,37'sinde sorunu çözdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2018'de şikayet başvurularının yüzde 81,37'sinde sorunu çözdü. Son 6 yılda kurumun aldığı tavsiye kararlarına idarelerin uyma oranı yüzde 70'e ulaştı.
 
KDK'nin 2018 Yıllık Raporu'nda kuruma yapılan başvuru istatistiklerine yer verildi.
 
Buna göre, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi, halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren faaliyetlerini sürdüren kurum, "halkın avukatlığı"nı yaparak, aldığı kararlarla idareye yol gösterdi.
 
Vatandaşların yönetime iştirak etmesini, sorunları uzlaşı ve arabuluculukla çözmeyi amaçlayan KDK, şikayet başvurularının incelenmesi sonucu incelenemezlik, gönderme, dostane çözüm ve tavsiye kararı başta olmak üzere, bazı kararlar aldı.
 
Kurum, 2018'de alınan 17 bin 585, 2017'den devreden 4 bin 62 başvuru olmak üzere, toplam 21 bin 647 şikayet başvurusunu değerlendirerek işleme aldı.
 
KDK, geride kalan yılda 17 bin 615 başvuruyu, yani başvuruların yüzde 81,37'sini sonuçlandırdı, 4 bin 32 şikayet başvurusunun incelemesine ise devam ediliyor.
 
Kurumun şikayetleri almaya başladığı 2013'te, idarelerin alınan kararlara uyma oranı yüzde 20 iken, bu oran 2018'de yüzde 70'e ulaştı. Geride kalan yılda kurumun aldığı kararlara ilişkin cevap veren 657 idareden 459'u KDK'nin kararına uyacağını belirtti, 198 idare ise gerekçe bildirdi.
 
Ayrıca KDK'nin, 2017'ye kıyasla 2018'de aldığı tavsiye kararlarında yüzde 176,33 artış yaşandı.
 
MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜ AZALDI
 
KDK, 2018 yılı içerisinde yapılan başvuruların 2 bin 498’ini de dostane yöntemlerle çözüme kavuşturdu.
 
Kurumca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda verilen toplam 946 tavsiye kararı ile mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına katkıda bulunuldu.
 
Yıllık raporda, 2018 yılında verilen toplam 662 adet ret kararının, başvuranlara mevzuat çerçevesinde "talebinin yerine getirilemeyeceğini" açıklaması nedeniyle, yargıya başvurma oranında azalmaya sebep olabildiği vurgulandı.
 
97 BİN 538 KİŞİNİN BİLGİ TALEBİ KARŞILANDI
 
KDK'nin, şikayet başvurularını incelemenin yanı sıra kişilerin bilgilendirme taleplerini de karşıladığı belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:
 
"Adeta çağrı merkezi gibi çalışan bilgilendirme büromuz vasıtasıyla, 2018 yılı sonu içerisinde, 31 bin 366 adedi Kurumumuzca aranan, 54 bin 591'i ise gelen olmak üzere toplam 85 bin 957 telefon görüşmesi; Kurumumuza e-posta yoluyla yapılan 647 adet bilgi talebi başvurusu; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan 244 adet başvuru; Kurumumuza ve İstanbul Büromuza bizzat gelen vatandaşlarla yapılan 6 bin 690 adet yüz yüze görüşme; Kurumumuzca Ombudsmanlık Halkla Buluşuyor Bölgesel Toplantıları, İl Çalışma Ziyaretleri, Üniversite Konferansları ile Uluslararası Alanda Hak Arama Kültürünün Yaygınlaştırılması Kapsamında yüz yüze gerçekleştirilen yaklaşık 4 bin görüşme dahil olmak üzere, toplam 97 bin 538 kişinin bilgi talebi karşılanmıştır."

Kanada ilk 2 savaş uçağını teslim aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyükelçiliğimize saldırmışlardı, haklarında karar verildi

Büyükelçiliğimize saldırmışlardı, haklarında karar verildi

Sebepsiz zenginleşmekten gözaltına alındı

Sebepsiz zenginleşmekten gözaltına alındı

Marmara beşik gibi sallanıyor, 9 saatte 49 deprem

Marmara beşik gibi sallanıyor, 9 saatte 49 deprem

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Aliyev duyurdu: Türkiye'ye gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Aliyev duyurdu: Türkiye'ye gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Terör örgütü PKK'ya ait, askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait, askerler bölgede buldu

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var
 

POPÜLER HABERLER

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA