İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

KDK'dan sahipsiz hayvanlara karşı tedbir önerisi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) insanlara zarar verme ihtimali bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması, kısırlaştırılması ve aşılanması çalışmalarının ivedilikle yapılması yönünde tavsiye kararı aldı.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
KDK'dan sahipsiz hayvanlara karşı tedbir önerisi
ABONE OL

KDK'nin kararına göre, Nevşehir'de öğrenim gören üniversite öğrencisi, kaldığı yurdun bulunduğu sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. Kıyafetleri parçalanan ve köpeklerce ısırılan öğrenci, hastanede tedavi görmek zorunda kaldı.

Öğrenci, KDK'ye başvurarak, başıboş köpekler yüzünden diğer arkadaşlarının da zarar görme ihtimali bulunduğunu belirtti ve tedbir alınmasının sağlanmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgede bulunan saldırgan ve sürü halinde gezerek insanlara zarar verme ihtimali olan hayvanların acilen toplatılması, kısırlaştırma ve aşılama gibi çalışmaların yürütülmesi, hayvan bakım evlerinin sayısının artırılması ve iyileştirilmesi yönünde Ürgüp Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

- KARARIN GEREKÇESİNDEN

KDK'nin tavsiye kararında, sokak hayvanları konusunda yerel yönetimlerce veterinerler, doktorlar, biyologlar gibi görevlilerin bilimsel ve teknik görüşleri dikkate alınarak düzenleyici çalışmalar yapılması gerektiği bildirildi.

Vatandaşların kamusal alanda güven içinde dolaşabilmesi, spor ve yürüyüş yapabilmesi gerektiği ifade edilen kararda, saldırıya uğrayan, hastalık riskiyle karşılaşan kişilerin güvenle dolaşabilme hususunda tereddüt yaşayacağı belirtildi.

Kamu idarelerinin hizmetlerini gereği gibi ifa ve yürüttükleri hizmetin işleyişini sürekli kontrol etmek zorunda olduğu kaydedilen kararda, şunlara yer verildi:

"Sokakta sağlıklı ve güven içinde dolaşabilmek amacıyla bireylerin değil, idarelerin önlem alması beklenmektedir. Bu kapsamda hem insan sağlığını ve güvenliğini hem de hayvanların korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiği değerlendirilmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.