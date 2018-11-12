KDK'den başvurulara 'dostane çözüm'

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, kurumun 2019 bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta, 2018'de dostane çözüm yolu ile sonuçlandırılan kararlara ilişkin istatistiklere de yer verildi.

Buna göre, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi, halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren faaliyetlerini sürdüren KDK, "halkın avukatlığını" yaparak aldığı kararlarla idareye yol gösterdi.

Şikayet başvurusunun daha etkin ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayan uzlaşma yoluyla uyuşmazlıkların çözümü, kurumun sık başvurduğu yöntemler arasında yer aldı. Bu nedenle vatandaşla idare arasında "barış köprüsü" görevi yürütülerek dostane çözüm yöntemleri arandı.

Bakanlıklar başta olmak üzere kurumlara çeşitli tavsiye kararları gönderen KDK, dostane çözüm yolu kapsamında yaptığı görüşmelerle de mağduriyetleri kısa sürede giderdi.

Bunun yanı sıra kuruma idari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular hakkında "gönderme kararı" verildi. İdareye, yaptığı işlemini tekrar gözden geçirerek yeniden değerlendirme fırsatı sunuldu.

Kurum, bu yıl 14 Ekim'e kadar toplam bin 908 başvuruyu dostane yollarla çözüme kavuşturdu.