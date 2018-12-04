KDK'den engelleri kaldıran kararlar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların giderilmesi, karşılaşılan hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için bakanlıklar başta olmak üzere idarelere çeşitli konularda tavsiye kararları göndererek yol gösterdi.

"İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Mart 2013'ten bu yana vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren KDK, engellilerin başvurularını da kabul etti. KDK'ye, son 2 yıl içerisinde bin engelli vatandaş şikayette bulundu.

Engelli bireylerin başvurularının "öncelikli değerlendirilmesi" kararını alan kurum, bu konudaki şikayetleri kısa sürede inceleyerek karara bağladı.

Eğitim, sağlık, ulaşım başta olmak üzere çok sayıda konuda idareyle yaşanılan sorunları KDK'ye aktaran engelliler, yaşadıkları zorlukların giderilmesi ve karşılaşılan hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasını istedi.

Engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmasına ilişkin tavsiye kararlarına hükmeden KDK, "dostane çözüm" yolu kapsamında da idare ile engelli bireyler arasında köprü kurdu.

Örnek kararlar

KDK'nin tavsiye kararları ve yapılan görüşmeler sonrasında engellilerin mağduriyetlerine giderilmesi için çeşitli adımlar atıldı.

Örnek kararlara göre, evi, araç girişi bulunmayan ve yol yapımına uygun olmayan çıkmaz sokakta yaşayan engelli vatandaşın başvurusu üzerine, başvurucunun günlük hayatının kolaylaştırılması amacıyla "engelli asansörü veya raylı sistem" yapılmasına yönelik ilgili belediyeye tavsiyede bulunuldu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren ve ellerini kullanamadığı için süre sıkıntısı yaşayan kişi, ek süre talebinin reddedildiği ve bu nedenle sınavda başarısız olduğu gerekçesiyle KDK'ye başvurdu. Bunun üzerine KDK, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) ortopedik engellilerden ellerini kullanamayan adaylara işaretleyici desteğinin yanı sıra makul düzeyde ek süre tanınması tavsiyesinde bulundu.

Kurum, vefat eden emekli anne ve babasından dolayı ölüm aylığı alan ancak evlendiği gerekçesiyle maaşı kesilen engelli kadına, tekrar aylık bağlanmasını önerdi. Karar, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gönderildi. Kararda, malul kız çocuğunun evli olup olmamasının aylık ya da gelir bağlanması açısından önem arz etmediği bildirildi.

Terör örgütünün saldırısı sonucu engelli olan vatandaş, geçmişe dönük, ödemesi yapılmayan 58 aylık maaşını, KDK'nin "dostane çözüm yolu" kapsamında yaptığı görüşmeler sonrasında aldı.

Öte yandan KDK, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir klip hazırladı. "Yüreğimizde insanlara yer açıyoruz. İdareyle sorunlarınızı dostane çözüyoruz." başlığıyla sosyal medyadan yayınlanan klipte, Kuruma yaptığı başvurunun ardından istediği bölüme yerleştirilen engelli bir gencin yaşadıkları anlatıldı.