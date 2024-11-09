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KDK, engelli öğretmenin ders programında bir gün boşluk bırakılmasını sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Denizli'de görev yapan engelli öğretmenin haftalık ders programında bir günlük boşluk bırakılmasını sağladı.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
KDK, engelli öğretmenin ders programında bir gün boşluk bırakılmasını sağladı
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KDK'nin açıklamasına göre, Denizli'de görev yapan bir öğretmen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 7 yıl önce engellilik raporu aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2023'te çıkarılan yönetmelikte yer alan "engelli öğretmenlere haftalık ders programı hazırlanırken muayeneleri için bir günlük boşluk bırakılması" düzenlemesinden faydalandırılmayan öğretmen, haftalık ders programının bu kapsamda düzenlenmesini talep etti.

Okul yönetimi tarafından isteği karşılanmayan öğretmen, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşme yaparak başvurucunun talebinin karşılanması gerektiğini bildirdi.

KDK'nin girişimi sonucu başvurucu öğretmenin ders programı, talebi doğrultusunda yeniden düzenlendi.

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