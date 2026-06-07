Keban Barajı'nda kapaklar ikinci kez açıldı: Su azami seviyeye yükseldi

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı, kısa süre önce sonlandırılan su tahliyesinin ardından yeniden gündem oldu. Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesinin hızla yükselmesi, baraj yönetimini ikinci bir tahliye kararı almaya zorladı. 7 yıl aradan sonra ilk kez mayıs ayında açılan kapaklar, haziran başında kapatılmış ancak şimdi tekrar devreye girdi.

KEBAN BARAJI'NDA 6 KAPAK YENİDEN AÇILDI

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine, 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta 6 kapaktan yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırıldı.

TAŞKIN RİSKİNE KARŞI İKİNCİ TAHLİYE BAŞLADI

Bölgede etkili olan yağışların ardından su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın kapatılan 6 kapağı yeniden açıldı.