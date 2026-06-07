İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2026 Pazar / 22 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Keban Barajı'nda kapaklar ikinci kez açıldı: Su azami seviyeye yükseldi
Güncel

Keban Barajı'nda kapaklar ikinci kez açıldı: Su azami seviyeye yükseldi

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Barajı'nda yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle su kotu maksimum seviyeye yaklaştı. 5 Haziran'da kapatılan 6 kapak, taşkın riskine karşı yeniden açılarak ikinci kez su tahliyesine başlandı.

AA7 Haziran 2026 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Keban Barajı'nda kapaklar ikinci kez açıldı: Su azami seviyeye yükseldi
ABONE OL

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı, kısa süre önce sonlandırılan su tahliyesinin ardından yeniden gündem oldu. Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesinin hızla yükselmesi, baraj yönetimini ikinci bir tahliye kararı almaya zorladı. 7 yıl aradan sonra ilk kez mayıs ayında açılan kapaklar, haziran başında kapatılmış ancak şimdi tekrar devreye girdi.

KEBAN BARAJI'NDA 6 KAPAK YENİDEN AÇILDI

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine, 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta 6 kapaktan yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırıldı.

TAŞKIN RİSKİNE KARŞI İKİNCİ TAHLİYE BAŞLADI

Bölgede etkili olan yağışların ardından su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın kapatılan 6 kapağı yeniden açıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.