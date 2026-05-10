Keban Barajı'nda su tahliyesi kararı: Vatandaşlara acil uyarı yapıldı

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle Keban Barajı'nda 11-12 Mayıs tarihlerinde kontrollü su tahliyesi gerçekleştirileceğini duyurdu. Vatandaşlar akarsu yataklarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.

10 Mayıs 2026 Pazar 22:28
Elazığ'da bulunan Keban Barajı'nda son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle su seviyeleri kritik düzeye ulaştı. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, barajdaki yüksek debili su girişlerini kontrol altına almak amacıyla önemli bir karar aldı. 11-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek kontrollü su tahliyesi öncesinde vatandaşlara acil uyarıda bulunuldu.

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAHLİYE KARARI

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarında yüksek debili su girişleri yaşandığı belirtildi.

Su akışının güvenli şekilde yönetilmesi amacıyla 11-12 Mayıs'ta barajda kontrollü su tahliyesi yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

VATANDAŞLARA AKARSU YATAKLARINDAN UZAK DURUN UYARISI

"Tahliye süreci ve akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur."

