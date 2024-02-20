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Keçiören Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hizmet-İş Sendikası ile imzaladıkları toplu sözleşme uyarınca Keçiören Belediyesinde hiç mesaisi bulunmayan çalışanların 25-26 bin, kadrolu işçilerin en az 38 ila 40 bin lira, fazla mesaiyle 50 ila 52 bin lira maaş alacağını belirtti.

AA20 Şubat 2024 Salı 18:58 - Güncelleme:
Keçiören Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Keçiören Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Altınok, ABB çalışanlarının maaşlarının düşük olduğunu belirterek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye çalışanlarına 2 yıl boyunca zam yapmadığını ve Keçiören'de çalışan işçilerin daha fazla maaş aldığını söyledi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesinden hala kıdem tazminatı alamayan işçilerin bulunduğunu dile getiren Altınok, Keçiören Belediyesi olarak EYT'den emekli olan işçilerin, bankadan kredi kullanmadan yaklaşık 100 milyon liralık kıdem tazminatlarını hemen ödediklerini vurguladı.

Altınok, imzalanan toplu sözleşmeye ilişkin "Hiç mesai yapmayan çalışanların maaşları 25-26 bin lirayı bulacak. Mesai yapan da 30 bin ila en az 35 bin lira arasında maaş alacak. Kadrolu işçilerimiz var. Onlar da memurlarımızdan daha fazla maaş alacak. 214 kadrolu işçimiz var. Kadrolu işçilerimiz de en az 38 ila 40 bin lira, mesaiyle birlikte 50 ila 52 bin lira maaş alacak." dedi.

Yavaş'ın "Allah'ın verdiği sudan para kazanılır mı?" sözünü eleştiren Altınok, Türkiye'nin en pahalı suyunun Ankara'da tüketildiğini ifade etti.

Altınok, sundukları belediye hizmetleriyle Keçiören'i gecekondu şehrinden dünya şehri haline getirdiklerini belirterek, martta da Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılacağını duyurdu.

Törende konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan da imzalanan sözleşmeyle birlikte işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirildiğini söyledi.

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