İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7459
  • EURO
    7,5944
  • ALTIN
    370.31
  • BIST100
    109769
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Keçiören'de görme engelli vatandaşlara 'online' Kur'an kursu
Güncel

Keçiören'de görme engelli vatandaşlara 'online' Kur'an kursu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli vatandaşların dini eğitim almalarının en temel hakları olduğunu belirterek, 'Koronavirüs sürecinde görme engelli vatandaşlarımız için başlattığımız online eğitimlerimiz devam ediyor. Örgün eğitimlerimiz yeniden başladığında işitme engelli vatandaşlarımızın da Kur'an kursları kaldığı yerden devam edecek.” ifadelerini kullandı.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 14:47
ABONE OL

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi ve Keçiören İlçe Müftülüğü iş birliğinde görme engelliler için açılan Kur’an kursu, kursiyerlerin özel gereksinimleri göz önünde bulundurularak online ortamdan devam ettiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kur’an okumaya başlayan ve eğitime katılmak isteyen her bir görme engelli vatandaşa online ortamdan kurs imkanı verebileceklerini belirterek, “Görme engelli katılımcılarımızın eğitimlerini aksatmamak için evlerine en yakın camilerde açtığımız Kur’an kursu Kovid-19 sürecinde online olarak devam ediyor. Alanında uzman görme engelli eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımızın sayısını talebe göre artıracağız. Kursiyerlerimize kabartma yazılı Kur’an-ı Kerim temininde bulunan Keçiören İlçe Müftülüğüne de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Kur-an’ı Kerim okumaya başlamış olup online olarak ders almak isteyen görme engelli vatandaşların, “0312 360 3030” nolu telefonu arayarak Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezine ya da Keçiören İlçe Müftülüğüne müracaat edebilecek.


İnanılmaz anlar! Ceylanı kurtarmaya çalışırken yılan saldırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.