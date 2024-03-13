Kedi Eros'un ölümüne neden olan sanık hakkında istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı. Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.

Hayvanseverler 'Katil İbrahim ve Eros için adalet' sloganları attı. Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık duruşmanın başlamasını bekledi. İbrahim Keloğlan, ifadesinde "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi" dedi. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Mahkeme karar için ara verdi.

KEDİ EROS'U VAHŞİCE ÖLDÜREN İBRAHİM KELOĞLAN'DAN PİŞKİN SAVUNMA

Duruşmada savunma yapan İbrahim Keloğlan, şunları söyledi: 8 Şubat'ta vermiş olduğum ifademi yeniliyorum ve ben suçlu biri değilim. Yaşadığım anlık bir psikolojik çöküşten dolayı kendimi tamamen kaydedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Olay sonrası her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık alanlarda kedi ve köpeklerle vakit geçirdim. Bu bana terapi gibi geldi. Hayvan barınaklarına bağışta bulundum. Elimden geldiğince devam edeceğim. Psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. Bazı insanlar yanlış lanse ederek halkı kin ve düşmanlığa ittiler. Ailem ile birlikte insan içine çıkamayacak duruma düştüm. Şimdi ne ceza alırsam alayım bugüne kadar yaşadıklarım yanında hafif kalır.

