İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6764
  • EURO
    7,3102
  • ALTIN
    360.256
  • BIST100
    95834.4
Güncel

Kedi virüs bulaştırır mı? Açıklama geldi

Bilim dergisi ‘'Science'da yayınlanan ve kedilere koronavirüs bulaşma riskinin köpeklerden daha fazla olduğunu ortaya koyan bilimsel araştırma, kedi besleyen birçok kişiyi endişeye sevk etti.

10 Nisan 2020 Cuma 09:24 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 09:24
ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığını bildirdi. DSÖ’den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, ‘’bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini’’ kaydetti.

KEDİ BESLEYENLER ENDİŞEYE KAPILMASIN

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan “Bu konuda bilimsel bir sonuç yok. Evinde kedi besleyenler endişeye kapılmasın. Asıl tehlike yabani hayvanların ticareti” dedi.

Araştırma sonucu yayınlandı! Koronavirüs öksürüğü süpermarkette böyle yayılıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı
Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüs yasasının detayları belli oldu
Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüs yasasının detayları belli oldu

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüs yasasının detayları belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.