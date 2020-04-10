Kedi virüs bulaştırır mı? Açıklama geldi

10 Nisan 2020 Cuma 09:24 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 09:24

Dünya Sağlık Örgütü, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığını bildirdi. DSÖ’den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, ‘’bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini’’ kaydetti.

KEDİ BESLEYENLER ENDİŞEYE KAPILMASIN

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan “Bu konuda bilimsel bir sonuç yok. Evinde kedi besleyenler endişeye kapılmasın. Asıl tehlike yabani hayvanların ticareti” dedi.