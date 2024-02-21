Kedilerin üzerine kezzap atan sanığın 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

"ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI HER BİR ZARAR GÖREN CAN İÇİN AYRI AYRI CEZA ALMASINI TALEP EDERİZ"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Umut Yıldız duruşmada "Hayvan haklarının gündemde olduğu bu dönemde sanığın vahşice hisle 40'a yakın hayvana zarar verdiği dosyaya sunmuş olduğumuz veteriner hekim tarafından düzenlenen raporla anlaşılmış olmakla sanık hakkında meydana gelen zarar nazara alınarak ceza verilmesini talep ediyoruz. Sanığın eylemlerinin farklı zamanlarda birden fazla devam ettiği de nazara alınarak eylemleri tasarlayarak gerçekleştirdiği de sabit olduğundan üst hadden cezalandırılmasını her bir zarar gören can için ayrı ayrı ceza almasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

SAVCI SANIĞIN 7 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Murat Özdemir'in 17 Temmuz 2023 ve 6 Ağustos 2023 arasında 3 farklı seferde satın almış olduğu yakıcı sülfürik asidi farklı tarihlerde sokak kedilerinin üzerine döktüğünü belirterek kamera görüntüleri ile birlikte sanık Murat Özdemir'in suçunu kabul ettiği vurgulandı. Özdemir'in "Zincirleme olarak bir ev hayvanını veya evcil hayvanları kasten öldürme suçundan 10 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SANIĞA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme savunmasını yapması için Murat Özdemir'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.