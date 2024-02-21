İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9656
  • EURO
    33,4541
  • ALTIN
    2018.03
  • BIST100
    9317.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kedilerin üzerine kezzap atan sanığın 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
Güncel

Kedilerin üzerine kezzap atan sanığın 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Eyüpsultan'da kedilerin üzerine kezzap dökerek bazı kedilerin ölümüne bazılarının ise, yaralanmasına neden olan Murat Özdemir hakkında savcı 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanık Özdemir hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve hayvanseverler duruşmada hazır bulundu.

DHA21 Şubat 2024 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Kedilerin üzerine kezzap atan sanığın 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
ABONE OL

"ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI HER BİR ZARAR GÖREN CAN İÇİN AYRI AYRI CEZA ALMASINI TALEP EDERİZ"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Umut Yıldız duruşmada "Hayvan haklarının gündemde olduğu bu dönemde sanığın vahşice hisle 40'a yakın hayvana zarar verdiği dosyaya sunmuş olduğumuz veteriner hekim tarafından düzenlenen raporla anlaşılmış olmakla sanık hakkında meydana gelen zarar nazara alınarak ceza verilmesini talep ediyoruz. Sanığın eylemlerinin farklı zamanlarda birden fazla devam ettiği de nazara alınarak eylemleri tasarlayarak gerçekleştirdiği de sabit olduğundan üst hadden cezalandırılmasını her bir zarar gören can için ayrı ayrı ceza almasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

SAVCI SANIĞIN 7 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Murat Özdemir'in 17 Temmuz 2023 ve 6 Ağustos 2023 arasında 3 farklı seferde satın almış olduğu yakıcı sülfürik asidi farklı tarihlerde sokak kedilerinin üzerine döktüğünü belirterek kamera görüntüleri ile birlikte sanık Murat Özdemir'in suçunu kabul ettiği vurgulandı. Özdemir'in "Zincirleme olarak bir ev hayvanını veya evcil hayvanları kasten öldürme suçundan 10 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SANIĞA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme savunmasını yapması için Murat Özdemir'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.