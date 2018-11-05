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Kediye çarpmamak için 6 araç birbirine girdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobil kediye çarpmamak için fren yapınca 6 araç birbirine girdi. Kazada kedi telef olurken, 6 araç hurdaya döndü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, Turgutreis istikametinden Bodrum yönüne seyreden otomobilin sürücüsü, Gümbet Kavşağı’nı geçtikten yaklaşık 200 metre sonra yola aniden bir kedinin fırlaması üzerine fren yaptı. 
 
Araç sürücüsü durmaya çalışsa da kediye çarpmaktan kurtulamazken kazada aynı istikamette seyreden 6 araç birbirine girdi.
 
Kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kazada aracın çarptığı kedi telef olurken, araçlarda maddi hasar oluştu. 
 
Polisin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar bölgeden kaldırıldı. Telef olan kedi zabıta ekiplerince yoldan alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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