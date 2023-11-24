Kediye eziyet davasında sanık hakkında mütalaa verildi

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ile avukatı katıldı. İstanbul Barosu ve bazı hayvan hakları derneklerinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu, suçlamaları kabul etmeyerek, "Kesinlikle bir hayvana işkence ya da eziyet etmedim. Bu davanın açılmasının sebebi site yönetimi ile aramızdaki husumetten kaynaklı olarak beni itibarsızlaştırmak amacıyla hedef göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Kesinlikle hayvan düşmanı biri değilim." dedi.

Sanık avukatı Ahmet Furkan Erşen de müvekkilinin apartmandan uzaklaştırmak amacıyla ittirdiği kedinin zıplaması sonucunda eylemin uzun sürdüğünü söyledi. Erşen, müvekkilinin hem hayvan besleyen hem de hayvanları koruma derneğine bağış yapan biri olduğunu belirterek, bununla ilgili dekontları mahkemeye sundu.

Avukat Erşen, müvekkilinin eyleminin ağır nitelikte olmadığını savunarak, arabanın arkasında köpek bağlayıp sürükleyen kişinin dahi 500 lira idari para cezası aldığını, suçun niteliğinin kabahat olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Dayaya müdahil olan İstanbul Barosu adına söz alan avukat Merve Poyraz ise "Sanığın eyleminin sadece hayvan olarak küçümsenmesi kabul edilemez. Bugün bir kediye yapılan bir eylem yarın bir çocuğa ve kadına yapılabilir. Hayvanların haklarını korumak için buradayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Cansın Tereci, 2019'da başka bir müvekkilinin sitede kedi beslemesinden dolayı hakaret ve tehdide uğraması yüzünden sanığı tanıdığını belirterek, "Sanık o zaman da kedileri tekmeliyordu. Şimdi de tekmeliyor. Hayvanları Koruma Kanunu o tarihlerde bu kadar kapsamlı olmadığından takipsizlik karar almıştır ancak sanık kedi sevmiyor ve derneğe bağışları tamamen göz boyamaya yöneliktir." diye konuştu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 5 Ocak'ta sanığın, site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye önce tekmeyle daha sonra elinde bulunan cisimle yumruk atar gibi defalarca vurarak atılı suçu işlediğini kaydetti.

Mütalaada, sanığın Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki "hayvana işkence" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Söz alan sanık Aytuğ Koyuncu, mütalaadaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme, sanığın avukatına beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aytuğ Koyuncu'nun 5 Ocak'ta oturduğu siteye giriş yaparken site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye önce tekme, sonrasında elinde bulunan cisimle yumruk atar gibi defalarca vurduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.