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Kediye şiddet cezasız kalmadı... Bakan Tunç: Bu görüntüler ne vicdanen ne de hukuken kabul edilemez

Başakşehir'de bir kediyi tekmeleyerek katleden zanlı, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez” diyerek, hayvanlara yönelik şiddetin cezasız kalmayacağını vurguladı.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 21:24 - Güncelleme:
Kediye şiddet cezasız kalmadı... Bakan Tunç: Bu görüntüler ne vicdanen ne de hukuken kabul edilemez
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kediyi tekmeleyerek öldürdüğü belirlenen zanlının yakalanmasına ilişkin, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve şiddet olayına ilişkin adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.

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