Kediye şiddet cezasız kalmadı... Bakan Tunç: Bu görüntüler ne vicdanen ne de hukuken kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kediyi tekmeleyerek öldürdüğü belirlenen zanlının yakalanmasına ilişkin, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve şiddet olayına ilişkin adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.