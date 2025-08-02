Başakşehir ilçesinde tadilat için geldiği sitede bina girişi kediyi tekmeleyerek defalarca yere atıp öldüren B.A. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıs, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. B.A. adliyedeki işlemlerinin ardından kasten hayvanı öldürdüğü için çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KEDİYİ CAN DÜŞMANIM OLARAK GÖRDÜM"

Şüphelinin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

İddiaya göre B.A. ifadesinde; "Boyacı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 10 gündür orada boyama işi ile uğraşıyorum. Malzeme almak amacıyla arabaya indiğimde daha önceden sevmiş olduğum kediyi gördüm. Kediyi sevmek istedim. Kucağıma almak istedim. Kucağıma alacağım sırada kedi bana saldırdı. Ben refleks olarak kediyi fırlattım. Sonradan kediye çok sinirlendiğim için kediyi tekmeledim. Gözümü hırs buladığı için duramadım. Böyle olsun istemezdim. Madde etkisinde ya da alkol etkisinde değildim. Yoksunluk çekmiyordum. Bilincim yerindeydi. Pişmanım. Kediyi ben o anda bir kedi olarak değil can düşmanım olarak gördüğüm için o şekilde davrandım. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Oraya başka bir vatandaş gelince ve beni o halde görünce olay sonlandı. Oraya biri gelince bir anda ne yaptığımın farkına vardım. Farkına vardıktan sonra durdum. Bana polisin geleceğini söylediler. Ben işime devam etmek üzere işimin başına gittim. Pişmanım" dediği öne sürüldü.

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