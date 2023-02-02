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Kediyi tekmeleyen kişinin cezası belli oldu

Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği iddiasıyla hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 15:59 - Güncelleme:
Kediyi tekmeleyen kişinin cezası belli oldu
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli Aytuğ K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

- OLAY

Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 Ocak'ta bina girişinde kediye eziyet ettiği belirlenen Aytuğ K, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan 31 Ocak'ta sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi sonucunda Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aytuğ K'nin binadan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Şüpheli hakkında, 2019'da da hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenilmişti.

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