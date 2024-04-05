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Kediyi tekmeleyen market çalışanı tepki çekti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde market çalışanının, içeriye giren kediyi tekmeleyerek dışarıya atması güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanseverler duruma tepki göstererek, market çalışanı hakkında şikayette bulundu.

DHA5 Nisan 2024 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Kediyi tekmeleyen market çalışanı tepki çekti
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Keçiören'de market çalışanı, içeriye giren sokak kedisini yakalayıp, tekmeleyerek dışarıya attı. Çalışanın, kediye tekme atması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medyada yer alırken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Doğa, İnsan, Hayvan Koruma Bilgilendirme ve Projelendirme Konfederasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu ile Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, kediyi bulup, kontrol için kliniğe götürdü. Danacıoğlu ve Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne de şikayette bulundu.

'ŞİKAYET ETTİK, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Danacıoğlu, market yöneticileriyle de görüştüklerini ve çalışanın işten uzaklaştırıldığını öğrendiklerini söyledi. Danacıoğlu, "Hiçbir zararı olmayan bu canlının bu şekilde tekmelenerek marketin dışına atılması kabul edilemez. Biz bununla ilgili gereken hukuki işlemleri başlatılması için müracaatlarımızı yaptık. Market yöneticileriyle de konuştuk. Sonuna kadar da takipçisi olacağız. Ben çocuğumu markete gönderirken rahat göndermeliyim. Bu kedi burada çok mutlu, çevresi tarafından güzel bakılıyor. Kontrollerini yaptırıp, tekrar yaşadığı alana geri getireceğiz" dedi. Özkan da gelen ihbarlar doğrultusunda görüntüyü izlediklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, "Bir mağaza çalışanı masum bir kediyi mağazadan çıkartırken yere atıyor, ardından tekmeliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu tür şiddetlerin önlenebilmesi için yatarı olan bir hapis cezası caydırıcılığı olsa bu şiddetler olmaz. Şahsın görevden uzaklaştırıldığı bilgisi bize geldi. Aynı zamanda bu şahsın tekrar aynı göreve verilmemesi için de uyarılarda bulunduk" diye konuştu.

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