14 Şubat 2021 Pazar 20:50 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 20:50

Kefaret 13. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Kefaret 13. bölümde Zeynep'in gerçek kızı Cansu, Kartaş tarafından kaçırılır. Sinan her yerde küçük kızı ararken Zeynep kızını yeniden kaybetmiş olmanın çaresizliği içerisindedir. Cansu bulunacak mı? Zeynep'in gerçek kızı olmadığı ortaya çıkan Sude'nin yasal durumu ne olacak? Kefaret 13. bölümü tek parça halinde izlemek için haberin içerisindeki linke tıklayınız. İşte Kefaret 13. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. CANLI izlemek için buraya tıklayınız.

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 13.bölüm full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

KEFARET 13. BÖLÜM İZLE

Kefaret dizisinin bu akşam yayınlanan 15. bölümünde Zeynep, Elif'e kavuştuğuna sevinemeden küçük kız Kartal tarafından kaçırılır. Aramalar sürerken Sinan, Mehmet ve Arzu'yu gözaltına aldırır ve Kartal'dan gelecek fidye telefonunu beklemeye başlarlar.

Zeynep beş yıldır kızına hasret kalmasına neden olan Arzu'nun Ahmet'in evinde tedavi edildiğini öğrenince deliye döner ve bütün hırsını Arzu'dan alır.

Arzu, Ahmet'in yardımıyla polisin elinden kurtulmayı başarırken Zeynep de Kartal tarafından rehin alınır.

Sinan sevdiği kadını ve kızını kurtarmayı başarabilecek mi? Zeynep'in gerçek kızı olmadığı ortaya çıkan Sude'nin yasal durumu ne olacak?

KEFARET KONUSU

Kefaret dizisinde Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri almaları konu olarak işlenmektedir.