Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

IHA 15 Şubat 2020 Cumartesi15:33 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:33

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez Kuzuini Köyünde F.B. isimli şahsın bağ evinde izinsiz kehribar taşı üretimi yaptığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda insan sağlığına zararlı 28 litre amonyak ve 22 litre propilen glikol ele geçirildi. İzinsiz üretim yapan yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.