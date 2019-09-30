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Kek paketinden uyuşturucu çıktı

Bolu'da bir otomobilde kek paketlerine gizlenmiş şekilde yaklaşık 200 gram metamfetamin ve 25 gram bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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Bolu'da bir otomobilde kek paketlerine gizlenmiş şekilde yaklaşık 200 gram metamfetamin ve 25 gram bonzai ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara yönünde yol kontrolü yapan Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, kek paketlerine gizlenmiş yaklaşık 200 gram metamfetamin ve 25 gram bonzai ile 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 4 tüp çakmak gazı ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü A.Ü. (23) ile araçtaki M.Ö. (24) ve N.T. (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkeme çıkartılan şüpheliler  tutuklandı. 

 

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