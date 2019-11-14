Kemal Büyükdeniz olayı nedir? Müge Anlı Kemal Büyükdeniz cinayetinde son durum ne? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. 15 Ağustos tarihinde Mersin'in Anamur ilçesinde hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz cinayeti canlı yayında konuşulmaya devam ediyor. Kemal Büyükdeniz, hastaneye gitmek için evinden çıkmış, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Daha sonra, Büyükdeniz'in cesedi bulunurken 48 yaşındaki adamın silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Müge Anlı Kemal Büyükdeniz olayı hakkında tüm detaylar haberimizde..

KEMAL BÜYÜKDENİZ OLAYI NEDİR?

15 Ağustos tarihinde Mersin'in Anamur ilçesinde hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz cinayeti bugün canlı yayında işlenmeye devam ediyor. Kemal Büyükdeniz, hastaneye gitmek için evinden çıkmış, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Daha sonra, Büyükdeniz'in cesedi bulunurken 48 yaşındaki adamın silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Evli ve çocuk sahibi olan adamın cansız bedeni ise evine sadece 20 dakika uzaklıkta Armutkırı bölgesinde bir çoban tarafından bulunmuştu.

MÜGE ANLI'DA KEMAL BÜYÜKDENİZ CİNAYETİNDE SON DAKİKA!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu çarpıcı bir iddia ortaya attı. Babasının katilini bildiğini dile getiren Yusuf, "Katili söylersem ortalık karışır" sözleri ile programa adeta damga vurdu. Oğul Yusuf Büyükdeniz, Müge Anlı ile programdakilerin ısrarı üzerine tereddüte düşüren sözlerine açıklık getirdi ve detayları teker teker aktardı.