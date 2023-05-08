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Kemal Derviş hayatını kaybetti

Türkiye'nin krize sürüklendiği yıllarda ekonomiyi kurtarması ümidiyle 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve getirilen Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği açıklandı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
Kemal Derviş hayatını kaybetti
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Eski Devlet Bakanı ve BM Eski Genel Sekreteri Kemal Derviş, 74 yaşında vefat etti. Haberi gazeteci Cansu Çamlıbel, sosyal medya hesabından duyurdu.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş, 10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimi aldı.

1973-1976 yılları arasında da Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ'de de öğretim üyeliği yaptı. 1978'de de Dünya Bankası'na girdi.

3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi. Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Fakat bu partiye katılmayarak CHP'den milletvekili adayı oldu.

2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Mayıs 2005 tarihinde de görevinden istifa ederek Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı başkanlığına atandı.

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