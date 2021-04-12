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Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT üyesi yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT üyeleri tarafından Fahri LGBT üyesi yapıldı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 19:04
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT üyeleri, Kılıçdaroğlu'nu Fahri LGBT üyesi yaptıklarını duyurdu.

LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, bir televizyon programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, LGBT'ye fahri üye yapıldığını duyurdu.

LGBT CEVABI ŞAŞIRTMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Kılıçdaroğlu, "LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna "Hayır efendim ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun yani?" cevabını vermişti.

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