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  • Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı: Demirtaş'ı savundu
Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı: Demirtaş'ı savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan hüküm giyen ve çok sayıda dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'masum' olduğunu savundu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 23:22 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 23:22
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Selahattin Demirtaş'a bu kadar hızlı iddianame düzenlemesine tepkiniz olacak mı?" denmesi üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Yazılsın ne olacak? Bu tür iddialar, aslında Selahattin Demirtaş Bey alacak göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır, ne söylemiş yani. Savcı dikkat etmek zorunda. Yargıç, savcı eleştirilmeyecek mi? Adaletsizlik olacak ben eleştirmeyeceğim. Olmaz, herkes eleştirinin ne kadar değerli olduğunu bilecek ve o eleştiriye kulak kabartacak. Eğer siz birinin söylediğini ertesi gün talimat görüp hemen iddianame düzenlerseniz öte yandan aylardır içerde olanlar hakkında bir iddianame dahi hazırlamazsanız o ülkede adaletten söz edemezsiniz." diye konuştu.

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