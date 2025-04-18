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Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen' operasyonu! Adliyeye sevk edildiler

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleştirilen usulsüzlük operasyonunda, gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı A.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şüphelilerin iptal edilen Gülşen konseri üzerinden iştirak halinde hileli davranışlarda bulunduğu belirtildi.

IHA18 Nisan 2025 Cuma 08:48 - Güncelleme:
Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen' operasyonu! Adliyeye sevk edildiler
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Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Kemalpaşa Belediyesi
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