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Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 00:20 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 00:20
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Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor.

Sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışıldığı bildirildi.

- Yıldırım kaynaklı olduğu tahmin ediliyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, AA muhabirine, akşam saatlerinde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Yangının yıldırım kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Topaloğlu, "Rüzgarın yön değiştirmesi ve arazinin sarp olması müdahaleyi güçleştiriyor. Orman Bölge Müdürlüğünün uzman ekipleri şu anda yangına müdahale ediyorlar. Belediyemizin 3 arazöz ve 30 personeli ile Büyükşehir Belediyesine ait 5 arazöz yardım etmek için bekliyor. Ekiplere su ve ayran takviyesinde bulunduk." diye konuştu.

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