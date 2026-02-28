İSTANBUL 8°C / 5°C
Kemikler barajdan çıkmıştı: 18 yıllık sır cinayet çözüldü

Zonguldak'ta 2008 yılında 'arkadaşıma gidiyorum' diyerek evinden ayrılan ve 2 yıl sonra baraj gölünde kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz cinayetinde 16 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 17:46
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde 2008 yılında yaşanan olayda, 39 yaşındaki Ahmet Yılmaz, "arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Biri henüz bir aylık, diğeri 5 yaşında olan iki çocuk babası Yılmaz'ın annesi Sare Yılmaz, o dönem gözyaşları içinde oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

2 YIL SONRA BARAJDA KEMİKLERİ BULUNDU

Kayıp ihbarından 2 yıl sonra, 2010 yılında Ulutan Barajı mevkisinde bir balıkçı tarafından insan kemikleri bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen parçalar üzerinde yapılan DNA eşleşmesi sonucunda, 2012 yılında bu kemiklerin kayıp olarak aranan Ahmet Yılmaz'a ait olduğu kesinleşti. Ancak olayın failleri uzun süre belirlenemeyince dosya "faili meçhul" olarak rafa kalktı.

POLİSİN TİTİZ TAKİBİ 16 YIL SONRA SONUÇ VERDİ

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yıldır aydınlatılamayan cinayet dosyasını yeniden açtı. Fiziki ve teknik takibi derinleştiren ekipler, elde edilen yeni deliller ışığında operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında K.A., T.Y. ve E.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİ

Emniyetteki 3 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve T.Y., çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.İ. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

