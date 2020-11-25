25 Kasım 2020 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:34

Kenan Işık'ın son durumu hakkında bir gelişme yaşandı. Işık, geçirdiği beyin kanaması sonucunda 6 yıldır tedavi görüyordu. Ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Kenan Işık iyileşti mi? sorusuna yanıt arıyor. Uzun süredir tedavi gören Kenan Işık, son olarak Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyordu. Konu ile ilgili açıklama ise eşi Beril Işık'tan geldi. Buna göre; Kenan Işık'ın son durumu nasıl? İşte ünlü imsin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi.

KENAN IŞIK İYİLEŞTİ Mİ?

Günaydın gazetesinden Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Kenan Işık, iyileşme belirtisi gösterdi. Gelen son dakika haberine göre Kenan Işık artık iletişim kurabiliyor ve uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

KENAN IŞIK'IN SON DURUMU NASIL?

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu öğrenildi. Işık'ın eşinin aktardığı bilgiye göre, ünlü sanatçı sandalyede oturuyor, vücudunu kontrol ediyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor.

Yüksel Aytuğ, Kenan Işık'ın son durumu ile ilgili verdiği haberde şunları aktardı; "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, saunada fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Kenan Işık, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. Oldukça uzun süren zorlu bir ameliyat aonrası Işık'ın yoğun bakım tedavisine başlandı.

4 saat süren ameliyat sonrası tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Ancak uzun süre kendisinden müjdeli bir haber alınamadı. 6 yıl süren tedavi sonrasında ise yeniden bilincinin açıldığı haberi geldi.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Devlet Demiryollarından emekli bir memur çocuğu. Ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokulda müsamerelerden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu. Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Onlarca oyun yazıp, sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Tedavisine halen devam edilmektedir.