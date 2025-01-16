Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı.

BABASININ TABANCASIYLA EVDE İNTİHAR ETMİŞ

Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

OĞLUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ODADA KARISINI BOĞDU

Öte yandan baba Tehçi'nin karısını oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi.