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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk: Kendi modelimiz olacak

Bilim Kurulu'nun yeni üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Kendimize özgü karantina önlemlerini akılcı bir şekilde uygularsak başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 08:33 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 08:33
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Koronavirüs Bilim Kurulu’na yeni katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk konuştu. İnsanların önlemleri zorla değil gerekli olduğuna inanıp gönüllü olarak ele almasını istediklerini belirten Öztürk, Türkiye’nin virüsle mücadelede kendi modelini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:

SOSYAL MESAFE ŞART

“Daha koordineli bir şekilde çalışır Çin’in yöntemiyle değil kendimize özgü yöntemlerle ama yine benzer karantina önlemlerini akılcı bir şekilde uygularsak başarırız. Türkiye’de alınan önlemler noktasında iyi bir yoldayız. Sosyal mesafe altın değerinde bir kural. Sokağa çıktıktan sonra evimize geldiğimizde gerekli hijyen kurallarını uyguladığımızda süreci daha iyi yönetme imkanına sahip olabiliriz” Sağlık çalışanlarının risk altında yoğun çalıştığını da ifade eden Öztürk, “Özveriyle geceli gündüzlü çalışan sağlık çalışanlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi. 

(Akşam)

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