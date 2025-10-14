İSTANBUL 21°C / 12°C
  Kendi selasını okutan adamdan şaşkına çeviren savunma... ''Gelip beni gömsünler istedim''
Kendi selasını okutan adamdan şaşkına çeviren savunma... ''Gelip beni gömsünler istedim''

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Hakan Örün isimli bir vatandaş, kendi selasını okutarak herkesi şaşkına çevirdi. O gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirten vatandaş ise, 'Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, ‘Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey' dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim.' dedi. Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem oldu.

Kendi selasını okutan adamdan şaşkına çeviren savunma... ''Gelip beni gömsünler istedim''
İlginç olay, Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Örün, Şarköy Çarşı Camisi müezzinini telefonla arayarak sela okutmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine cami hoparlörlerinden, Hakan Örün'ün öldüğü yönünde sela verildi. Aynı zamanda belediye hoparlörlerinden de ölüm anonsu geçildi. Ancak bir süre sonra sokakta sağ salim dolaşan Hakan Örün'ü gören mahalleli, şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

MAHALLELİ NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Mahalle sakinlerinden biri, yaşanan olayla ilgili olarak "Burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutan Hakan Örün. Ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Hakan Örün ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi" dedi.

Hakan Örün ise yaptığı açıklamada, o gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"CANIM ÇOK SIKKINDI, GELİP GÖMSÜNLER İSTEDİM"

"Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. 'Öldüm, gömün' dedim. Abimi aradım, 'Beni babamın üzerine gömün' dedim. Ne yapıyorsanız yapın, beni babamın üzerine gömün dedim. O gün canım çok sıkkındı.

Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, 'Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey' dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler. Ama canım çok sıkındı, moralim çok bozuktu."

Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem olurken, Hakan Örün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

