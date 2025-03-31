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  • Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 6 milyon lirasını aldılar! 7 tutuklama
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Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 6 milyon lirasını aldılar! 7 tutuklama

Beylikdüzü'nde kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, bir kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 6 milyon lirasını aldılar! 7 tutuklama
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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan bazı şüphelilerin 63 yaşındaki B.A'nın hesabından 6 milyon lirayı çalması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin mağduru "Hesabınız başkası tarafından ele geçirildi. Gerekli düzeltme yapılana kadar paranızı başka hesapta tutmalısınız" diyerek kandırdığını, B.A'nın bunun üzerine 6 milyon lirayı kendisine verilen hesap adresine havale ettiğini tespit etti.

Banka hesabını takibe alan polis, kimliklerini tespit ettiği 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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