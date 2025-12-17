İSTANBUL 14°C / 4°C
  Kendilerini Brezilyalı firma olarak tanıttılar! Filistin yardımına kirli tuzak
Filistin'e yardım amaçlı 600 ton et alımı yapmak isteyen kişiyi, kendilerini Brezilyalı firma olarak tanıtıp yaklaşık 300 bin dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 09:44
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, bir mağdurun Filistin'e yardım amaçlı et almak istediği sırada kendilerini Brezilyalı firma olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, mağdurun şüpheliler ile e-posta yoluyla iletişim kurduğunu, 600 ton et alımı karşılığında 296 bin 368 doları banka hesaplarına yatırdığını belirledi.

Şüphelilerden birinin hesaplarına yatan parayı Kadıköy'deki bir bankadan çektiğini belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının kimliğini tespit etti.

Teknik takibin ardından Bursa'ya kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, bir şüphelinin Kadıköy'de bankadan parayı çektikten sonra çantayla uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüphelilerin, mağdur tarafın zararını karşıladığı öğrenildi.

