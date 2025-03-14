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Güncel

Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırdılar

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak 2 vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

AA14 Mart 2025 Cuma 07:17 - Güncelleme:
Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırdılar
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Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan 2 zanlının M.D. ve V.S'yi dolandırarak toplam 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksi ile İstanbul'a doğru yola çıktığını öğrenen ekipler, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte operasyon başlattı.

Bursa çevre yolunda şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, zanlıları yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ziynet eşyası ve nakit paranın ise bulunarak mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

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