Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtmışlardı: Milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan şebekenin 4 yabancı uyruklunun da bulunduğu 14 kişiyi, 14 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şebekenin içerisinde olduğu belirlenen 28 şüphelinin kimliği belirlendi ve Adana merkezli, Mersin, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Osmaniye ile Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 10 ilde söz konusu şebekeye yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekenin suçtan elde ettiği geliri aklamak ve izini kaybettirmek için kripto borsalarına parayı aktardığı da belirlendi. Şebekeye ait 20 milyon TL bakiyesi bulunan 23 kripto cüzdanına ve 1 arsaya tedbir uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, polisin operasyonuyla şebekenin 25 kişiyi daha dolandırmasının önüne geçildiği öğrenildi.