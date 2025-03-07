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Kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 8 dolandırıcı için gözaltı kararı

Ankara'da kendilerini istihbarat görevlisi ve bakanlık personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA7 Mart 2025 Cuma 12:50 - Güncelleme:
Kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 8 dolandırıcı için gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kendilerini istihbarat görevlisi ve bakanlık personeli olarak tanıtıp deprem konutlarının yeniden inşası amacıyla Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale verileceği vaadiyle mağdurlardan para alıp haksız menfaat sağlayanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen M.K, A.S, N.K, E.Ş, F.G.G, M.F.B, R.K. ve Z.O. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince devam ediliyor.

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