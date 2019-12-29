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Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp eşinin gözaltında olduğunu söyleyerek kandırdıkları kadının altınlarını alan 4 kişi tutuklandı.

AA29.12.2019  15:13 - Güncelleme: 29.12.2019  15:13

Alınan bilgiye göre, Aşağıseyit Mahallesi'nde bir evin kapısını çalan iki kişi, evdeki Rukiye B'ye kendilerini jandarma olarak tanıttı.

Zanlılar, "Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. İncelenmek üzere altınları bize vermeniz gerekiyor. İncelendikten sonra biz karakolda eşinize teslim edeceğiz." diyerek Rukiye B'den evdeki altınları istedi.

Rukiye B'den 10 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 künye ve 1 ata altından oluşan 18 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alan zanlılar, plakası olmayan otomobille evden ayrıldı.

Eşinin eve dönmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Rukiye B, eşi Süleyman B. ile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT ekipleri, güvenlik kameralarından aracı tespit ederek olaya karışan 4 kişinin Denizli kent merkezinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan İsmail B, Şevket S, Özgür Ü. ve Seyfullah A. gözaltına alındı.

Altınları bir kuyumcuda bozdurdukları tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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