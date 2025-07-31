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Güncel

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp 7 milyon lira vurgun yaptılar

Aydın'ın Didim ilçesinde, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin 7 milyon lira aldığı öğrenildi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp 7 milyon lira vurgun yaptılar
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli bir çiftin, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin M.K, A.K, N.K. ve M.S. olduğunu belirledi.

"Adınız FETÖ'ye karıştı, paralarınızı ve ziynet eşyalarınızı güvende tutun" şeklinde konuşmalar yaparak çiftin yaklaşık 7 milyon lirasını alan zanlılar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, benzer yöntemle Kuşadası ilçesinde de bir kişiden 117 bin avro aldıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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