Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara suçÜstü

AA 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:29

İlçeye bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde yaşayan İ.D'yi telefonla arayan M.F, kendisini komiser olarak tanıttı.

M.F, adının terör olaylarına karıştığını söylediği İ.D'den, evindeki ve bankadaki hesaplarında bulunan paralar ile ziynet eşyalarını hazırlamasını istedi.

Bunun üzerine İ.D, şüphelinin yönlendirmesiyle 525 bin lira ve 6 altın bileziği evine gelen kişiye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.D, jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekibin yaptığı araştırmalarda, zanlıların kullandığı aracın bilgilerine ulaşıldı.

Ekipler, şüphelilerle telefonla görüşerek yeni bir buluşma ayarladı. Daha sonra İ.D'nin evine gelen M.F. ve S.K. suçüstü yakalandı.

Haklarında dörder suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.