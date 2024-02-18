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  • Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, Iraklı profesörü 6,5 milyon lira dolandırdı
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Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, Iraklı profesörü 6,5 milyon lira dolandırdı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Iraklı emekli profesörün, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 6,5 milyon lira dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA18 Şubat 2024 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, Iraklı profesörü 6,5 milyon lira dolandırdı
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Musalla Mahallesi'nde yaşayan Irak-Türkiye çifte vatandaşı emekli tıp profesörü M.R.H'ye (73) kendini polis olarak tanıtan şahıs, sınır kapısından geçtiği sırada kimlik bilgilerinin kopyalandığını ve adının terör olayına karıştığını, sorunun çözülmesi için evindeki altın ve dövizleri aracıya vermesini söyledi.

1,5 milyon lira değerinde altın ve dövizi elden veren M.R.H'yi ertesi gün yeniden arayan zanlı, 1 hafta sonra hesabına geri aktarılacağını belirterek 5 milyon lira daha göndermesini istedi. Söz konusu meblağı bankaya yatıran M.R.H, paranın geri ödenmemesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Olayın gerçekleştiği 23 Ocak'taki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlılar E.D. (21) ve A.T'nin (22), F.E'nin (30) kullandığı korsan taksiyle İstanbul'dan ilçeye geldiklerini, iki şüphelinin altın ve dövizleri aldıktan sonra şehir terminalinden otobüsle Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde zanlıların evlerine düzenlenen operasyonda A.T. gözaltına alındı, E.D. ise ikametinde bulunamadı.

Mudurnu'ya getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da yakalanan zanlı F.E. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli E.D.nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • Iraklı profesör
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  • dolandırıcı

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