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  • Kendilerini polis olarak tanıtıp, 2 milyon liralık vurgun yaptılar: 2 zanlı yakalandı
Güncel

Kendilerini polis olarak tanıtıp, 2 milyon liralık vurgun yaptılar: 2 zanlı yakalandı

İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtıp emeklileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Kendilerini polis olarak tanıtıp, 2 milyon liralık vurgun yaptılar: 2 zanlı yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Buca ve Bornova'da 3 emeklinin, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için olay yeri ve çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 400 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri A.D ve İ.K'yi düzenlediği baskınla yakaladı.

Zanlıların, 7-17 Kasım arasında Buca ve Bornova'da kendilerini polis olarak tanıttıkları 3 emekliyi haklarında çeşitli suçlardan soruşturma açıldığı bahanesiyle tehdit ederek, 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdıkları belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden birinin telefonla konuştuğu, emekli vatandaştan ziynet eşyalarını almak için bir apartmana girdiği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve İ.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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