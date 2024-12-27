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  • Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp insanları dolandıran 3 kişi tutuklandı
Güncel

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp insanları dolandıran 3 kişi tutuklandı

İstanbul ve Mersin'de kendilerini polis-savcı olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 18:27 - Güncelleme:
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp insanları dolandıran 3 kişi tutuklandı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Güngören'de mağdur M.B'nin, telefonla irtibat kurup kendisini polis-savcı olarak tanıtan bazı kişilere elden yüksek miktarda altın verdiği, banka hesaplarına da bir miktar para yatırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, Mersin'de de bir kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtları ve paraların gönderildiği hesapları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

E.Ö, M.C.K ve U.G. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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