Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar: 5 milyonluk vurgun yaptılar

Polis ekipleri, Antalya'da ikamet eden İ.N'nin, 21 Ocak'ta, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi tarafından dolandırdığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Bu kişiyi telefonla arayan 2 şüphelinin, mağdurun 5 milyon lirasını kendilerine ait banka hesaplarına gönderttiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 3 suç kaydı olan V.K. (49), 23 Ocak'ta Kadıköy'de yakalandı.

Şüpheli V.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, diğer şüpheli M.B'yi (22), 3 Mart'ta Beşiktaş'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.