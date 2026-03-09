İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0917
  • EURO
    51,0441
  • ALTIN
    7225.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar: 5 milyonluk vurgun yaptılar
Güncel

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar: 5 milyonluk vurgun yaptılar

Antalya'da yaşayan 76 yaşındaki kişiyi telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 5 milyon lira dolandırdığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucunda ayrı tarihlerde İstanbul'da yakalandı.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar: 5 milyonluk vurgun yaptılar
ABONE OL

Polis ekipleri, Antalya'da ikamet eden İ.N'nin, 21 Ocak'ta, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi tarafından dolandırdığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Bu kişiyi telefonla arayan 2 şüphelinin, mağdurun 5 milyon lirasını kendilerine ait banka hesaplarına gönderttiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 3 suç kaydı olan V.K. (49), 23 Ocak'ta Kadıköy'de yakalandı.

Şüpheli V.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, diğer şüpheli M.B'yi (22), 3 Mart'ta Beşiktaş'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • dolandırıcılar yakalandı
  • Antalya dolandırıcılık olayı
  • polis operasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.