İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kendini iş yerine kilitledi, polisten kaçamadı: Vinçle camdan girilerek yakalandı
Güncel

Kendini iş yerine kilitledi, polisten kaçamadı: Vinçle camdan girilerek yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, saklandığı işyerinin kapısını kilitleyerek teslim olmayınca polis ekipleri vinçle camdan girerek şahsı yakaladı.

IHA4 Ekim 2025 Cumartesi 09:06 - Güncelleme:
Kendini iş yerine kilitledi, polisten kaçamadı: Vinçle camdan girilerek yakalandı
ABONE OL

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İskenderun ilçesinde 2 Ekim tarihinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan B.Y.'nin işyerinde saklandığı tespit edildi.

İş yerine operasyon yapan polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen kapıyı açmayan şahıs, kapıyı kilitleyerek içeriye kimseyi sokmadı. Durum üzerine polis ekipleri, vinçle camdan işyerine girerek şahsı saklandığı yerde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.