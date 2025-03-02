Olay, önceki gün Erzincan merkez Bahçelievler Mahallesi Şehit Kurmay Binbaşı Yaşar Erol Akansel Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'da bir yolcu otobüsüne saldırarak yolcuları tehlikeye atan 2 kişiden biri, jandarma personeli olduğunu iddia etti. Saldırganlar camı kırarak şoföre saldırdı. 2 kişi, yolda seyreden bir yolcu otobüsünü aniden durdurdu ve şoförün üzerine yürüdü. Otobüsün önüne kıran saldırganlar, aracı durdurduktan sonra şoförün camını kırdı.

Olay anında büyük panik yaşanırken, saldırganlardan birinin, şoförün polisi arayacağını söylemesi üzerine "Ben jandarma personeliyim" diyerek kendini tanıttığı duyuldu.

Otobüsün şoförü ve yolcular, saldırganlardan zarar görmeden kurtulmayı başarırken yaşanan saldırı anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

"SALDIRGAN JANDARMA DEĞİL TELEFONCU "

Yaşanan olayın ardından kimliği tespit edilen saldırgan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. Polis Merkezinde ifadesi alınan şüpheli Ö.B.'nin Jandarma Teşkilatıyla hiçbir ilgisinin olmadığı Erzincan'da telefon işleriyle uğraştığı ortaya çıktı. İfadesi alınan şüpheli Ö.B'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN ERZİNCAN'DAKİ OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Jandarma Genel Komutanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Erzincan il merkezinde 1 Mart'ta trafikte yol verme tartışması sonucunda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün önünü kesen şahıs, jandarma personeli olduğunu iddia ederek otobüsün şoförüne sözlü ve fiili saldırı gerçekleştirmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup saldırıyı gerçekleştiren şahsın jandarma personeli olmadığı tespit edilmiştir."