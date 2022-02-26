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Kendini kamu görevlisi olarak tanıttı, 11 kişiyi 410 bin TL dolandırdı

Denizli'de kendini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıs 11 vatandaşa çeşitli vaatlerde bulunarak 410 bin TL dolandırdı. Polis ekipleri tarafından operasyon neticesinde yakalanan şahıs ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA26 Şubat 2022 Cumartesi 09:48 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:48
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Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan talimatlar ile yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince her türlü dolandırıcılık suçunu işleyen şahısların tespitine, yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, devlet büyükleri, üst düzey bürokrat ve emniyet görevlilerini tanıdığını beyan ederek, kamuda işe aldıracağı, kamu kurumlarındaki işlerini takip ederek çözeceği, SGK borçlarını sildireceği gibi vaatlerde bulunarak 11 vatandaşı yaklaşık 410 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şahıs Kale ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

BİRÇOK SAHTE KART ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın evinde yapılan aramada, 12 adet Türkiye polis gazetesi tanıtım kartı, uluslararası internet yayıncıları yayıncı görev kartı, yetki belgesi, araç kartları, 10 adet imitasyon bilezik, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kelepçe, 1 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek, 3 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen doküman ele geçirildi.

11 VATANDAŞI MAĞDUR EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan şahsın değişik suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın alınan ifadesinin ardından 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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